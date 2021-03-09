حقوق المرأة و النفاق السياسي في بلادنا - سالم لعريض

2021/03/09 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سالم_لعريض المساواة في الإرث بين الأخ و أخته و بين الولد أو البنت و الأم حق مشو مزيةكلّهم (إخوانجية و شيوخ النكاح و محافظين و برجوازية رجعية و ديمقراطيين و حقوقيين....) يهنؤون المرأة بعيدها العالمي لكن أغلبهم يستكثر عليها المساواة في الارث...



وجه من النفاق السياسي في بلادنا !!!غريبة سؤال للذين يفتون في أن المساواة حرام لكلكم ظهرتو منافقين سؤال لو تذكرون لي العقاب المستوجب قرآنيا لمن ي ......





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