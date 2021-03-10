مسلحون يختطفون نجل 'ناشط مدني' شرقي بغداد

2021/03/10 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باختطاف نجل "ناشط مدني" على يد مسلحين شرقي بغداد.

وقال المصدرفي حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ورد بلاغ مقدم الى مركز الشرطة بقيام مجموعة مسلحة بعجلتين باختطاف طفل ضمن منطقة الغدير".

وأضاف المصدر أنه "حسب البلاغ ان والد الطفل هو ناشط مدني".

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