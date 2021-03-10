براكساجورا اول امرأة في تاريخ المسرح - نانسي علي

2021/03/10 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نانسي_علي أول أمرأه في تاريخ المسرح شخصيا براكساجورامسرحية سياسية تهاجم الرجال ( أعضاء البرلمان) لفشلهم في إدارةالدولة من وجهة نظر النساءاذ جمعت براكساجورا مجموعة النساء في أثينا وقررت تغيير أو عمل انقلاب سياسي في نظام الدولة لأن رجال السياسة تسببوا في هزيمة( ايثاكي) من اسبرطة التي هزمتها في البحر معركة البحرية والمعركة البرية وكان ذلك دليلا علي فشل السياسة من هنا قررت ( براكساجورا ومعناها فتاه الس ......





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