بالوثيقة.. المالية تصدر تعميما بشأن الموظفين المستحقين للترفيع

2021/03/10 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاصدرت وزارة المالية، تعميما الى جميع مؤسسات الدولة بشأن الاستحقاق القانوني لترفيع الموظفين.وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية وتحمل توقيع وزير المالية علي علاوي حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، فان المقصود بالاستحقاق القانوني للترفيع هو اكمال الموظف المدة المشترطة للترفيع من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة الاعلى التالية لها عند توفر الشروط الاخرى المقررة للترفيع قانونا.

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