"آن الأوان".. واشنطن تدعو السودان إلى تشكيل "حكومة جامعة وتمثيلية"

2021/03/10 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الثلاثاء إنه "آن الأوان لتشكيل حكومة جامعة وتمثيلية" في السودان و"لإرساء سلام شامل ودائم" في هذا البلد.

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