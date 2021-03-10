المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء

2021/03/10 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كل من محافظات (بغداد - كربلاء - واسط - النجف - ميسان – المثنى) باستثناء إقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الامام الكاظم.

كما قررت محافظة الديوانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء. وذكر بيان مقتضب صدر عن المحافظة، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي تزامنا مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم".

وقررت محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء.



وذكرت المحافظة في بيان مقتضب، انه "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تقرر تعطيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاربعاء من هذا الأسبوع".

وقررت محافظة ديالى، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى وفاة الامام الكاظم.



وقالت المحافظة في بيان، إن "المحافظ مثنى التميمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق ١٠/اذار/٢٠٢١، في جميع دوائر ومؤسسات المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والامنية بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم "ع" وتمكن المواطنين من اداء الزيارة الرجبية بسهولة وانسياببة".وقدم التميمي بحسب البيان "أشجى مشاعر الأسى والحزن وتعازيه للامام الحجة المنتظر "عج" ولمقام المرجعية الدينية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".

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