اعتقال ثلاثة متهمين باطلاق عيارات نارية على دار مواطن باحد اقضية ميسان

2021/03/10 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعتقلت قوات الشرطة في قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، ثلاثة متهمين باطلاق العيارات النارية على دار احد المواطنين .وقالت الشرطة في بيان :" تمت احالة المعتقلين الى مركز التحقيق المختص ، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى القضاء اصولياً "./ انتهى

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