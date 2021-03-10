بالصور .. حشود الزائرين تبلغ ذروتها في الكاظمية

2021/03/10 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بلغت حشود الزائرين ذروتها داخل مدينة الكاظمية ومحيط مرقدي الامامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد منتصف هذه الليلة ، لاداء مراسم زيارة الامام الكاظم عليه السلام ./ انتهى5

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