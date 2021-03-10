انقراض‭ ‬إنسان‭ ‬نياندرتال‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬أقدم‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد

2021/03/10 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬البشر‭ ‬واختفاء‭ ‬سلالات‭ ‬في‭ ‬أوربا واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفر‭ ‬بقايا‭ ‬بشرية‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬داخل‭ ‬كهف‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬وأُجريت‭ ‬تحاليل‭ ‬لها‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة،‭ ‬معطيات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إليه‭ ‬انقراض‭ ‬إنسان‭ ‬نياندرتال،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬شغلت‭ ‬العلماء‭ ‬طويلاً،‭ ‬إذ‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البقايا‭ ‬أقدم‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭ ‬سابقًا‭.‬ […]

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