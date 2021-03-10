2021/03/10 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسة جديدة عن تطور البشر واختفاء سلالات في أوربا واشنطن-(أ ف ب) – توفر بقايا بشرية عُثر عليها داخل كهف في بلجيكا وأُجريت تحاليل لها باستخدام تقنية جديدة، معطيات تساهم في تحديد الزمن الذي يعود إليه انقراض إنسان نياندرتال، وهي مسألة شغلت العلماء طويلاً، إذ تبيّن أن هذه البقايا أقدم بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقراض إنسان نياندرتال يعود إلى زمن أقدم مما كان يُعتقد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقراض إنسان نياندرتال يعود إلى زمن أقدم مما كان يُعتقد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقراض إنسان نياندرتال يعود إلى زمن أقدم مما كان يُعتقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).