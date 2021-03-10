2021/03/10 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رغم‭ ‬الدمار‭ ‬والموت‭ ‬والتشرّد‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬بلده‭ ‬ولا‭ ‬يزال،‭ ‬صمد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الثورة‭ ‬والعزلة‭ ‬والحرب‭ ‬والنقمة‭.‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬تحركات‭ ‬شعبية‭ ‬ضده،‭ ‬يستعد‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬تبدو‭ ‬نتائجها‭ ‬محسومة‭ ‬لصالحه‭ ‬حكماً‭.‬ قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬انطلقت‭ ‬ثورات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يحللون سر صعود الأسد الى ولاية جديدة بعد 10 سنوات من النقمة والعزلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يحللون سر صعود الأسد الى ولاية جديدة بعد 10 سنوات من النقمة والعزلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).