2021/03/10 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت,- (أ ف ب) – تسبّبت عشر سنوات من الحرب السورية بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية. أدناه أبرز الخسائر بالأرقام: الكلفة البشرية - 387 ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع النزاع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق:المأساة السورية بالأرقام) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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