وثائق:المأساة السورية بالأرقام

2021/03/10 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭,- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تسبّبت‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭ ‬بنزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬ملايين‭ ‬السكان،‭ ‬وألحقت‭ ‬أضراراً‭ ‬هائلة‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬واستنزفت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وقطاعاته‭ ‬المنهكة،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬لم‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬منزل‭ ‬ومرفق‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬أم‭ ‬تعليمية‭.‬ أدناه‭ ‬أبرز‭ ‬الخسائر‭ ‬بالأرقام‭:‬ الكلفة‭ ‬البشرية ‭- ‬387‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ […]

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