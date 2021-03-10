2021/03/10 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبيا..مشاورات نحو منح الثقة لحكومة الدبيبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. مشاورات نحو منح الثقة لحكومة الدبيبة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. مشاورات نحو منح الثقة لحكومة الدبيبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).