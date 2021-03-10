2021/03/10 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يشيد بدور الاجهزة الامنية في تامين زيارة الامام الكاظم (ع) » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 01:24

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشيد بدور الاجهزة الامنية في تامين زيارة الامام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشيد بدور الاجهزة الامنية في تامين زيارة الامام الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).