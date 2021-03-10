الناتو‭:‬بغداد‭ ‬تكفلت‭ ‬حماية‭ ‬بعثتنا وتدريب‭ ‬الحشد‭ ‬يتطلب‭ ‬موافقة‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬

2021/03/10 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭ ‬يستثني‭ ‬ايران‭ ‬ضمناً‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬ويقصرها‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وأفغانستان بغداد‭ – ‬نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬ اكدت‭ ‬بعثة‭ ‬قوات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬الناتو”‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تكفلت‭ ‬بحمايتها‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬استهداف‭ ‬مسلح‭.‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬بيير‭ ‬اولسن‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬“عدد‭ ‬البعثة‭ […]

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