2021/03/10 | 01:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن يستثني ايران ضمناً من هجمات الطائرات المسيّرة ويقصرها على العراق وسوريا وأفغانستان بغداد – نيويورك- الزمان اكدت بعثة قوات حلف شمال الاطلسي الناتو” في العراق ، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية تكفلت بحمايتها من اي استهداف مسلح.
وقال قائد بعثة الناتو في العراق الفريق الركن بيير اولسن في تصريحات متلفزة ، إن “عدد البعثة […]
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وقال قائد بعثة الناتو في العراق الفريق الركن بيير اولسن في تصريحات متلفزة ، إن “عدد البعثة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو:بغداد تكفلت حماية بعثتنا وتدريب الحشد يتطلب موافقة دول الحلف ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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