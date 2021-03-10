التوافق على عهد وطني

2021/03/10 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا أحدَ يستطيع إعادة الكرّة في توريط العراقيين في فتنة، كالتي نصبت فخاخَها لهم في العام ٢٠٠٥ بمساعدة رخيصة من سياسيين موهومين بالمكاسب السهلة جراء الاستثمار الحرام بالدم العراقي، وبتصفيق يقطر سُمّاً من دول تتربص ببلدنا منذ أمد بعيد.اليوم العراقيون خبروا كلّ الأوضاع التي يمرّ بها بلدهم وعرفوا عن قرب وتحقق […]

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