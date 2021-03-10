عبدالله بن زايد مع لافروف: قانون قيصر التحدي الاكبر أمام العمل المشترك في سوريا

2021/03/10 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭- ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬الإمارات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬الإقليمي‮»‬‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬محيطها‭ ‬العربي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬قيصر‭ ‬الأميركي‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبو‭ […]

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