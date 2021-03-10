الرئاسة العراقية توضح حقيقة

2021/03/10 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى العراق، الثلاثاء، تصريحات نسبت إلى رئيس الجمهورية برهم صالح حول استعداد بلاده لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، ووصفتها بـ"المفبركة".

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