دورتموند الالماني الى ربع نهائي ابطال اوروبا على حساب اشبيلية الاسباني

2021/03/10 | 01:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتقل فريق بروسيا دورتموند الالماني الى الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اوربا بتعادله مع اشبيلية الاسباني بهدفين لكل منهما ، في ملعب سيغتال اودونا بارك .سجل هدفي دورتموند ايرلينغ هالاند في الدقيقة 35 والدقيقة 54 من ضربة جزاء ، فيما سجل هدفي اشبيليا يوسف النصيري في الدقيقة 69 من ضربة جزاء والدقيقة 90.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، وبهذا اصبحت نتيجة مباراتي الذهاب والاياب 5 ـ 4 لصالح دورتموند ./ انتهى

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