3 جرائم تهز البصرة.. شاب ينزف في سيارة وأب يقطع ابنته إربًا

2021/03/10 | 01:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهدت محافظة البصرة جنوب العراق محاولة اغتيال لشاب يعمل كسائق تكسي، فيما عثر على جثتين، واعتقال أب أقدم على قتل ابنته وتقطيعها إربًا، خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب مصدر أمني تحدث لـ "الترا عراق"، الثلاثاء 9 آذار/مارس، فإن "القوات الأمنية عثرت على جثة تعود لشابة مرمية على جرف نهر جاف، في قضاء شط العرب القريب من مركز المحافظة".

وتحدث المصدر، وهو ضابط في الشرطة، عن حادثة ثانية مروعة وقعت بالتزامن، تتعلق بفتاة هربت من منزلها لكن والدها طاردها وقتلها في ظروف ما تزال غامضة.

وقال الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الشرطة تلقت بلاغًا بهروب فتاة عشرينية إلى جهة مجهولة تقدم به والدها في قضاء شط العرب في محافظة البصرة".

وأضاف، أنّ الشرطة اكتشفت أنّ والد الفتاة قام بـ "قتلها وتقطيعها إلى أشلاء ودفنها"، مبينًا أنّ "السلطات المحلية في البصرة تجري حاليًا تحقيقات مع الرجل لمعرفة سبب ارتكابه هذه الجريمة".

وفي حادث منفصل أخر، أشار المصدر، إلى أنّ "القوات الأمنية عثرت على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر بدت عليها إطلاق نار، في نهر صغير ما بين منطقة الهندية وأم الصبور بمركز المحافظة"، لافتًا إلى أنّ "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثتين".

ومساء الثلاثاء، هاجم مسلحون مجهولون بالرصاص شابًا يعمل سائق سيارة أجرة وسط مدينة البصرة.

وأظهر مقطع فيديو اطلع عليه "الترا عراق"، يظهر شابًا ينزف داخل سيارته، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة خمسة ميل وسط المحافظة.

وفي وقت لاحق قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "الشاب الذي تعرض لمحاولة اغتيال يدعى محمد عبد الرضا، ويبلغ من العمر 25 عامًا، ويسكن منطقة الأكاديمية في البصرة"، موضحًا أنّ "الشاب ما زال يرقد في ردهة العناية المركزة بمستشفى الفيحاء وحالته ما تزال حرجة".

ولم تصدر مديرية شرطة بيانًا حول الحوادث التي شهدتها المحافظة.

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