روزنامة الأسبوع: حًنينةْ امْ عَجَلْ! - كمال الجزولي

2021/03/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينالرأي الذي سأطرحه هنا سبق أن طرحته، العام الماضي، لكن باقتضاب ربَّما لم يلفت إليه الأنظار بشكل كافٍ، وذلك ضمن استطلاع للآراء أجرته وجدان طلحة لصحيفة «السُّوداني»، حول «لجنة التَّحقيق في فضِّ اعتصام القيادة العامَّة»، برئاسة نبيل أديب، في ديسمبر 2019م، لثلاثة أشهر قابلة للتَّجديد.



أمَّا لماذا أعيد نشره، هنا، باستفاضة، فلهذا سببان: الأوَّل ما لمسته من تثبيط للهمم في تصريح أدلى به نبيل، حي ......





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