النساء والأعياد... ألوان وأوسمة وكثير من التحدّيات - هاجر منصوري

2021/03/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_منصوري علاقة النساء التونسيّات بالأعياد على ثلاثة أنواع لكلّ واحدة منها أولوانها وأوسمتها الخاصّة: فنجد نوع العلاقة التي تكون فيها النساء منخرطات مع الرجال سويّة في الاحتفاء على نفس القدر من المسافة والدرجة، ويتجلّى ذلك في الأعياد الوطنيّة المرتبطة بالشأن العام والقضايا المشتركة بين الجنسين من قبيل عيد الثورة والشباب في 14 جانفي، والاستقلال في 20 مارس، والشهداء في 9 أفريل، والشغل في غرّة ماي، والجمهوريّة ......





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