بورتو يقصي يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

2021/03/10 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل بورتو البرتغالي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من خسارته أمام يوفنتوس بنتيجة (3-2) في إياب دور الـ 16 من المسابقة، مستفيدًا بقاعدة تسجيل أهداف خارج الأرض.أحرز سيرجيو أوليفيرا هدفي بورتو بالدقائق 19 من ركلة جزاء و115، فيما سجل أهداف يوفنتوس كل من فيديريكو كييزا بالدقائق 49 و63، وأدريان رابيو بالدقيقة 117. وكان بورتو قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال، بنتيجة (2-1)، ليتأهل بعد تسجيله لهدفين خارج أرضه، ويقصي اليوفي من المسابقة.

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