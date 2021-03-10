2021/03/10 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نجل عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) السابق، روبرت ليفنسون، الذي اختفى في إيران قبل نحو 14 عاما، إلى ضرورة "إغلاق "الملف" و"تحقيق العدالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مقابلة مع الحرة.. نجل عميل "أف بي آي" السابق المختفي في إيران يرجح مصير والده) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مقابلة مع الحرة.. نجل عميل "أف بي آي" السابق المختفي في إيران يرجح مصير والده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).