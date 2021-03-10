اليوفي يغادر دوري ابطال اوروبا رغم فوزه على بورتو البرتغالي

2021/03/10 | 02:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التحق فريق بورتو البرتغالي بدورتموند الالماني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال اوروبا ، رغم خسارته امام يوفنتوس الايطالي بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في ملعب اليانز ستوديوم في تورينو .سجل هدفي بورتو سيرجيو ريفيرا في الدقيقتين 19 و115 ، بينما سجل اهداف اليوفي فيدريكو كييزا في الدقيقتين 49 و63 وادريان رابيو في الدقيقة 117.وكان الوقت الاصلي للمبارة انتهى بفوز يوفنتوس بثلاثة اهداف مقابل هدفين .يذكر ان مباراة الذهاب قد انتهت لصالح بورتو في ملعبه بهدف مقابل لاشيء .وبهذا كانت نتيجة مباراتي الذهاب والاياب التعادل بثلاثة اهداف لكل من الفريقين ، لكن بارجحية لبورتو بتسجيله هدفين في ملعب اليوفي ./انتهى

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