الكعبي يُعزي المسلمين بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ويُشيد بدور مختلف التشكيلات الأمنية في تأمين الزيارة

2021/03/10 | 02:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اليوم الاربعاء كلمة عزاء للأمة الاسلامية والشعب العراقي على وجه الخصوص ، بمناسبة ذكرى استشهاد راهب اهل البيت الامام موسى بن جعفر ” عليه السلام “.وقال الكعبي في نص التعزية بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:" ببالغ الحزن والأسى نرفع أسمى ايات العزاء والمواساة لمقام نبي الله الاكرم محمد (صلى الله واله وسلم) وحجة الله في أرضه الإمام المهدي (عجل الله فرجه) ، و الأمة الاسلامية ، والشعب العراقي بشكل خاص بمناسبة ذكرى استشهاد كاظم الغيظ الإمام موسى بن جعفر ” عليه السلام” ، مُبتهلا الى الباري عز وجل بأن يمّن على العراق وشعبه بالامن والسلام وللجموع المؤمنة التي احتشدت عند مرقده الطاهر بان يحفظهم سبحانه وتعالى من خطر الوباء اللعين ويمدهم بمزيد من التوفيق والرعاية " .واضاف :" في هذه الذكرى الخالدة نجدد الولاء لعترة نبي الرحمة محمد صل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ونؤكد على ضرورة استلهام الدّروس والعبر من سيرهم المعطاء ومقاومتهم ورفضهم للظلم والاستبداد والباطل " .وثمن الكعبي، دور مختلف تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الزيارة وتوفير الحماية للزائرين الكرام ، مشيدا بدور المواكب الخدمية والعزائية والطبية الأخرى في توفير الرعاية الكاملة للزائرين الوافدين من المحافظات والعاصمة بغداد صوب مرقد الامام الكاظم " عليه السلام “./انتهى2

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