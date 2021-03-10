رئاسة الجمهورية العراقية: تصريح برهم صالح عن التطبيع

2021/03/10 | 02:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الجمهورية تصريحًا نسب إلى برهم صالح (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، تصريحًا للرئيس برهم صالح حول إمكانية عقد "اتفاقية سلام" مع إسرائيل.

وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إنّ "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحًا مفبركًا منسوبًا لرئيس الجمهورية مفاده أنّ العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأضاف، "إننا إذ نؤكد أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأنّ التصريح مفبرك، ندعو وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإنّ تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

ونشرت إحدى وسائل الإعلام العربية التصرح المنسوب إلى رئيس الجمهورية عبر حسابها في تويتر، لكنها عادت وحذت التغريدة بسرعة.

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