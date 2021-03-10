2021/03/10 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناشط العراقي، أيوب الخزرجي،‬ نبأ اختطاف نجله، محمد، بعد أن تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماع، الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على انتقادات "الفبركة".. ناشط عراقي يؤكد نبأ اختفاء ابنه "الوحيد") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على انتقادات "الفبركة".. ناشط عراقي يؤكد نبأ اختفاء ابنه "الوحيد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).