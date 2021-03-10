للمدخنين الحاليين والسابقين.. توصيات أميركية جديدة حول فحوصات سرطان الرئة

2021/03/10 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلت لجنة طبية أميركية مستقلة توصياتها فيما يتعلق بإجراء فحص سنوي لسرطان الرئة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مع التدخين، أو أقلعوا عن التدخين خلال السنوات السابقة

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