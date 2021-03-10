المكسيك تسجل 7407 إصابات جديدة بكورونا

2021/03/10 | 03:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7407 لتصل إلى مستوى 2137884 حالة.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 866 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 191789 شخصا، بنسبة فتك 8.97%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.المصدر: RT

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