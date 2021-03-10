2021/03/10 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة "سي بي إس" الأميركية، الثلاثاء، بأن مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، حظيت بـ 49.1 مليون مشاهداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سي بي إس" تكشف أرقام المشاهدات العالمية لمقابلة الأمير هاري وميغان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سي بي إس" تكشف أرقام المشاهدات العالمية لمقابلة الأمير هاري وميغان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).