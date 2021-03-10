2021/03/10 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا مشتركا من الحزبين، الثلاثء، بشأن الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، أدان "الفظائع" التي يرتكبها النظام السوري، وانتقد داعميه في روسيا وإيران

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