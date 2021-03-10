"برلمان يختار الوزراء".. انتقادات تطال حكومة الدبيبة قبل تمريرها

2021/03/10 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد دبيبة، تقديم التنازلات للحصول على تصديق مجلس النواب، على حكومته التي لم يختر منها إلا واحدا، بحسب قوله، الثلاثاء، ما أثار الكثير من الانتقادات.

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