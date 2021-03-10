"إف بي آي" ينشر مقطع فيديو يظهر مشتبها بزرع قنابل قرب الكونغرس

2021/03/10 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي"، الثلاثاء، لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن، في الخامس من يناير، عشية اقتحام الكونغرس، وذلك على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرّف عليه.

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