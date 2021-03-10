2021/03/10 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاقة بطولة كتارا العالمية للكرة الطائرة الشاطئية في العاصمة القطرية، أعادت الدوحة التأكيد على أن ما أثير حيال قواعد اللباس الخاص بحظر البيكيني في هذا الحدث الرياضي، ليس إلا بروباغاندا لغايات أخرى، فيما تواصل خططها من أجل عنابي السيدات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بروباغندا".. قطر توضح موقفها من "أزمة البكيني" في الكرة الشاطئية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بروباغندا".. قطر توضح موقفها من "أزمة البكيني" في الكرة الشاطئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).