هاشتاغ.. زيارة البابا للعراق + فيديو

2021/03/10 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العالم) 2021.03.10 – مع اختتام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارته التاريخية للعراق، ردود أفعال كثيرة رحبت بنتائج الزيارة وخاصة لقاء البابا فر...

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