2021/03/10 | 07:36 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف (العالم) 2021.03.10 – مع اختتام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارته التاريخية للعراق، ردود أفعال كثيرة رحبت بنتائج الزيارة وخاصة لقاء البابا فر...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاغ.. زيارة البابا للعراق + فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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