2021/03/10 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن موقفه ازاء ملئ فراغ القوات الاميركية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيملئ الناتو فراغ القوات الاميركية في العراق..البعثة تجيب!!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيملئ الناتو فراغ القوات الاميركية في العراق..البعثة تجيب!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).