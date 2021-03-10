2021/03/10 | 07:38 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "هذه الأمثلة توضح بجلاء أن ليس هناك خطراً على الإسلام من معتنقي الفكر الإلحادي ولكن الخطر الحقيقي يأتي ممَّن يتلبسون رداء الدين"
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الإسلام في خطر؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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