2021/03/10 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هذه الأمثلة توضح بجلاء أن ليس هناك خطراً على الإسلام من معتنقي الفكر الإلحادي ولكن الخطر الحقيقي يأتي ممَّن يتلبسون رداء الدين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل الإسلام في خطر؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل الإسلام في خطر؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).