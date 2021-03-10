2021/03/10 | 08:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، استنفار قواتها الأمنية لتأمين طريق الزائرين بشكل أكبر من ذي قبل عقب الانفجار الذي حدث قرب جسر الأئمة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تشرح خطتها للقبض على منفذي تفجير جسر الائمة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تشرح خطتها للقبض على منفذي تفجير جسر الائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).