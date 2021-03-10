هل سينجح الأزهر في إعادة مصر إلى العصور الوسطى؟ 

2021/03/10 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يحدث في مصر لا يبقى في مصر وهذا سبب متابعة شعوب المنطقة بإهتمام لكل ما يحدث في هذا البلد، ففي بدايات القرن العشرين ولد حسن البنّا الذي أسّس عام 1928 حزب الإخوان المسلمين الذي قال أن الحاكمية لله، وله وحده حق التشريع لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات، كما قال أن قوام الإسلام مصحف يهدي وسيف ينصر تحت شعار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ليشرح طريقة تعامل هذه الجماعة مع من يختلف معها، وخلال أشهر قليلة لم يعد هذا التنظيم شأنا مصريا داخليا وهو موجود الآن في عشرات الدول، وفي عام 1952 وصل إلى الحكم

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