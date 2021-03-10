2021/03/10 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد الخوف لدى الأكاديميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية والإعلاميين والنشطاء بالسفر إلى الصين بسبب مخاوف على سلامتهم الشخصية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسة الاحتجاز التعسفي.. الخوف من الأمن الصيني يخيف الباحثين من زيارتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسة الاحتجاز التعسفي.. الخوف من الأمن الصيني يخيف الباحثين من زيارتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).