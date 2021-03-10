حلف الناتو يعلق على زيارة البابا إلى العراق – عاجل

2021/03/10 | 08:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ وفؤاد حسين، يؤكدان:- ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الناتو والعراق وفي إطار سيادة القرار العراقي

تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً من الأمين العامّ لحلف الناتو السيّد يانس ستولتنبيرغ، وقدم الأمين العام لحلف الناتو في بداية الحديث التهنئة بنجاح الزيارة التأريخية لقداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى العراق، إذ أعطت الزيارة صورة إيجابية وجذّابة عن المجتمع العراقي، إلى الخارج كما أظهرت حسن التنظيم الأمني في أنحاء مختلفة من العراق.

وبحثا في جانب آخر، سُبُل إستمرار التعاون بين العراق وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن عديد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والاجهزة الأمنية العراقية.

كما إتفق الجانبان على إستمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية .

هذا وقد دعا الأمين العام السيد الوزير إلى المشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء الناتو، والذي سوف ينعقد خلال الايام الآتية، لالقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة، بدوره شكر السيد الوزير الأمين العام وقبل الدعوة.

يتبع .



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