الصالحي : لا حوار وطني بدون ضمان حقوق التركمان في العراق

2021/03/10 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ،انه لا حوار وطني بدون ضمان حقوق الشعب التركماني في العراق .وقال في تغريده له ، كنا ومازلنا ،من اوائل الدعاة للحوار وصياغة عقد وطني جديد ،أولويتنا حوار شامل وحقوق كاملة للشعب التركماني ،كنا ومازلنا صمام أمان وحدة العراق ودماء شهدائنا وتضحيات شعبنا شاهد على ما قدمه تركمان العراق ..ولا حوار ولا سلام ولا نجاح لمن يسعى لتهميش تركمان العراق ،حوارنا الوطني من اخر نقطة في الفاو حتى اخر نقطة بحدودنا في زاخو ،سنبقى صوت العراقيين ،وسترتفع جباهنا فوق من يسعى لفرض مظلمة جديده على الشعب التركماني .وخلص بالقول مشاريعكم وتجاربكم لم تحقق الامن او تبني دولة المواطنه ،حوارنا وطني لا يستثني احدا ./انتهى

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