2021/03/10 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار _ NNC أحيا اهالي مدينة الناصرية، اليوم الاربعاء، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (ع).وقال مراسل “المركز الخبري” في المدينة، إن، الالاف من اهالي الناصرية أحيوا ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر، وسط مدينة الناصرية.واضاف ان، احياء الذكرى، تمثل بحمل نعش، يرمز الى نعش الامام والسير به في المدينة.ويصادف اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الناصرية تحيي ذكرى استشهاد الامام الكاظم المركز الخبري الوطني.

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