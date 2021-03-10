روحاني: الجهات التي سعت وراء الحصار على إيران أقرت بهزيمتها

2021/03/10 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “الجهات التي سعت وراء الحصار والحظر على بلاده، أقرت بهزيمة سياستها، وأكدت بأن الحل يكمن في العودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة”.وفي كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، أضاف روحاني، أن “الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط […]

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