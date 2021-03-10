درس في الوحدة - نادية خلوف

2021/03/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أبدأ مسيرة الليل ، ولا تنتهي ،أروح إلى الماضي، و أجيء إلى الحاضر، أغضّ الطرف عن المستقبل ، و أسأل كيف تسكنني الليالي .



يسلم الليل وسائده لي، يعاندني ، لا أستسلم له.



من قال أنّي مسالمة في ألمي أراهن عليه، في كل مرة أخسريتناوب المحبون على رعايتي ابتسم ، كأنني لا أعرفهم تسكنني الوحدة ، كأنّني طير يبحث عن قفصأرى في الأقفاص حرية ، رفاه ، ومعنى أكثر من ليلتيأبحث عن معنى الحي ......





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