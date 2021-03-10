الفلسفة المعادلاتية و النظام السياسي المثالي - حسن عجمي

2021/03/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية النظام السياسي المثالي على أنه معادلة رياضية بين إنتاج العدد الأكبر من المعلومات الصحيحة و توزيعها بالتساوي بين المواطنين.



بكلامٍ آخر ، النظام السياسي والاجتماعي المثالي = إنتاج العدد الأكبر من المعلومات الممكنة الصادقة × توزيع تلك المعلومات بالتساوي بين الجميع.



تضمن معادلة النظام المثالي المساواة والحرية والتطوّر والسلام كما تضمن إمكانية أن يكون المواطن حاكماً بدلاً من ......





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