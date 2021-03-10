صادق جلال العظم: نحو فك ارتباط ثقافتنا بالخرافة - محمود الصباغ

2021/03/10 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ صادق جلال العظم :نحو فكّ ارتباط ثقافتنا بالخرافةزياد عدوان ومحمد أبو لبن 8 ديسمبر 2016أُجري هذا الحوار المطوَّل مع المفكر السوري صادق جلال العظم في شهر نيسان/إبريل 2016، نُشرت ترجمته الإنكليزية في العدد الأول من مجلة "A Syrious Look" الصادرة في برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.



تنفرد "ضفة ثالثة" بنشر النص العربي للحوار مع العظم، الذي أجراه زياد عدوان ومحمد أبو لبن، بناء على اتفاق خاص ......





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