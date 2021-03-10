12 وفاة و508 إصابات جديدة كورونا في المغرب

2021/03/10 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 12 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8695، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 486833.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 473208، بعد تعافي […]

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