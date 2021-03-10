ذي قار تسجل 215 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/10 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – NNC سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، 215 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي لـ”المركز الخبري” إن “عدد الفحوصات التي أجربت خلال الساعات 24 الماضية بلغ 839 فحصا”.واضاف أن “عدد النتائج الموجبة بلغ 215، فيما بلغ عدد النتائج السالبة 624”.وكانت ذي قار، قد سجلت يوم امس الثلاثاء، 198 اصابة […]

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