مصور أجنبي منذهل من تصرف العراقيين خلال تغطيته زيارة البابا

2021/03/10 | 09:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذهل سائق حافلة وجندي عراقيان فريق عمل شبكة تلفزيونية أجنبية مرافق لبابا الفاتيكان فرانشيسكو خلال زيارته إلى العراق....

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